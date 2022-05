Zelensky: Guximi ynë impresionon botën, muzika jonë pushton Evropen!

Guximi yne impresionon botën, muzika jone pushton Evropen!

Vitin e ardhshem Ukraina do tè presè Eurovisionin!

Pèr herè te tretè nè historinè e saj. Dhe besoj jo per herè te fundit.

Ne do tè sigurohemi qè njè ditè pjesèmarrèsit dhe mysafirèt e Eurovision tè jenë të mirëpritur Mariupolin ukrainas.

E lirë, paqèsore, e restauruar!

Faleminderit per fitoren Kalush Orkestra dhe te gjithève që na votuan!

Sigurisht, akordi ynè fitues nè betejèn me armikun nuk eshte larg.

Lavdi Ukraines! – shkruan presidenti ukrainas pas fitores në Eurovision.