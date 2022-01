Vjen prokurori i ri në Prokurorinë e Sarandës

Këshilli i Lartë i Prokurorisë me propozim të Komisionit për Zhvillimin e Karrierës, vendosi me 10 vota pro dhe 1 kundër (të Sokol Stojani), transferimin përkohësisht me pëlqimin e tij, të Kledian Llaho, i cili deri tani ka qenë prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Vlorë, në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Sarandë.

Caktimi i Kledian Llaho është bërë për një periudhë njëvjeçare.