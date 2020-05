Vila Park Bujari Ksamil

Vila Park Bujari KsamilHotel Vila Park Bujari:

Hotel Vila Park Bujari ofron për të gjithë turistët nje pamje te mrekullueshme te gjirin e Sarandës .Me një plazh të mahnitshem me detin kristal te qartë, pushimet tuaja do të jene te paharrueshme. Hoteli ka dhoma double, familjare të dyfishtë me një mobilim modern te cilat ofrojne pamje mahnitëse te detit. Restoranti ofron një pamje panoramike e kombinuar me shije të shkëlqyer të pjatave tona tradicionale dhe evropiane.

Shërbimet: Vakte dhe ushqime te ofruara:

Fjetje dhe mengjes

Plazhe:

Plazh zallor

Distancat nga:

Distance nga deti: 200 m Distance nga qendra: 500 m

Pajisjet e hotelit dhe facilitetet:

Parking pa pagese Sherbim 24 ore ne resepsion

Te gjitha njesite e akomodimit jane te pajisura me:

Ballkoni Ajer I kondicionuar Wi-Fi falas

Cel: +355 699 307 991

E-Mail: [email protected]