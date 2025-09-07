Vila Green Garden kërkon Punonjës/e pastrimi (Sanitare)
Vila Green Garden punëson: Punonjës/e Pastrimi (Sanitar/e)
Kujdesi për pastërtinë dhe higjienën e ambienteve të brendshme/jashtme.
Orari dhe paga diskutohen në intervistë.
Kontakt: +355 68 288 6097 (telefon/WhatsApp)
Vendndodhja: Pranë Terminalit të ri, në hyrje të qytetit Sarandë
Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.
