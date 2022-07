Udhëzues/ Ja ku ndodhet ky plazh i vetmuar dhe pa pagesë në Sarandë

Një ndër plazhet që ende ka mbetur i virgjir në zonën Sarandës ndodhet vetëm 5 kilometra nga Saranda. Në këtë plazh mund të shkohet me varkë ose me këmbë.

Për të shkuar nga Saranda do të ndiqni rrugën Sarandë – Butrint dhe do të hyni në fshatin Berdenesh dhe të vijoni rrugën përgjatë bregut të detit.

Tani që e lexoni nga telefoni juaj mund të duket pak e mundimshme, por sapo të keni mbërritur në plazh, do të mahniteni me bukurinë e plazhit, ujin e kristaltë dhe do të kaloni një ditë të vertetë pushimesh.