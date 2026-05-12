U goditën nga një Jet Car në Ksamil dhe u transportuan me helikopter në Tiranë, turistët kërkojnë ndihmë

12/05/2614:25

U goditën nga një Jet Car në Ksamil dhe u transportuan me helikopter në Tiranë, turistët kërkojnë ndihmë. Më 6 maj, në Ksamil, një familje turistësh të huaj është përfshirë në një aksident ujor, ndërsa katër persona ndodheshin në një varkë me pedale në zonën bregdetare.

 

 

 

Sipas dëshmisë së dërguar në Saranda Web, mjeti i tyre është përplasur nga një “jet car”, duke shkaktuar plagosje të rënda tek disa prej personave që ndodheshin në varkë.

 

Sipas familjarëve, një nga të dëmtuarat është transportuar fillimisht në Spitalin e Sarandës dhe më pas me helikopter drejt Tiranës për trajtim më të specializuar. Ata bëjnë me dije se ajo ka pësuar disa brinjë të thyera, thyerje të krahut të majtë, dëmtime në mushkëri dhe një prerje të thellë në këmbë. Një tjetër person ka mbetur i plagosur në këmbë dhe i janë kryer qepje, ndërsa dy personat e tjerë kanë shpëtuar me mavijosje dhe ënjtje.

 

Familjarët ndodhen aktualisht në spitalin ushtarak në Tiranë, ku sipas tyre po vazhdon trajtimi mjekësor dhe ndërhyrjet kirurgjikale.

 

Përveç pasojave fizike, ata deklarojnë se në vendin e aksidentit kanë humbur gjithçka, përfshirë dy çanta, kuleta, telefona, patenta dhe dokumente identifikimi. Familja kërkon ndihmën e qytetarëve në rast se dikush ka gjetur sendet ose ka informacion mbi to.

 

Kushdo që mund të ndihmojë për gjetjen e sendeve të humbura, mund të kontaktojë në Saranda Web.

 

