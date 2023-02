Turizmi në krizë, dështim edhe me punonjësit e sjellë nga Azia dhe Lindja e Mesme

Sektori i turizmit në vend, pritet të vuajë akoma më shumë mungesën e punonjësve në njësitë akomoduese apo të shërbimit.

Edhe pse fluksi i turistëve në vend veçanërisht gjatë sezonit veror sa vjen dhe rritet nga viti në vit, shërbimi vijon të mbetet një nga pikat e dobëta në këtë sektor.

Të gjendur në këto kushte shumë administratorë subjektesh turistike aplikuan për të marrë punonjës të huaj, kryesisht nga vende të lindjes së mesme dhe Azisë.

Por duket që edhe ky eksperiment nuk ka dhënë rezultat. Por, si janë eksperiencat e administatorëve të hoteleve që kanë marrë punonjës të huaj në sezonin e kaluar veror?

“Kam pasur një eksperiencë të tillë me filipinezë. Nuk është se më doli shumë rezultative të them të drejtën. Nuk besoj se mund ta ripërsëris për herë të dytë”, thotë Arlind Hanaj.

Por përse sektori i turizmit që rezulton ndër më fitimprurësit në vend, nuk arrin të joshë punonjësit as vendas dhe as të huajt?

“Puna në sektorin e turizmit na flet për një situatë dramatike për çështje të shfrytëzimit në punë, ose punës së detyruar, orë të gjata pune pa kontratë, pagesa të padeklaruara, por edhe mungesë dhe braktisje totale të sektorit në pikun e sezonit turistik.”

Edhe sezonin e ardhshëm veror me sa duket pushuesit do të hasen në njësitë akomoduese dhe ato të shërbimit me adoleshente 15 deri 18-vjeçarë, pasi rezulton e vetmja shtresë që mund të punojë në periudha sezonale dhe pa kontrata, por për shërbim profesional duket se jemi akoma larg. Jerola Ziaj, a2 cnn