Tomori – Butrinti LIVE në Saranda Web – sfidë e rëndësishme për kreun e Grupit B
Tomori – Butrinti luhet të dielën në Berat, transmetohet LIVE nga Saranda Web
Butrinti do të përballet të dielën, më 1 Mars 2026, ora 13:00, me Tomorin në stadiumin “Tomori” të Beratit, në kuadër të javës së radhës të Kategorisë së Dytë 2025/26 – Grupi B.
Sfida konsiderohet mjaft e rëndësishme për ecurinë e kampionatit, pasi Butrinti renditet aktualisht në vendin e dytë me 31 pikë, vetëm dy pikë pas Orikut kryesues me 33 pikë. Gara për kreun mbetet e hapur dhe çdo rezultat në këtë fazë mund të ndikojë drejtpërdrejt në renditje.
Nga ana tjetër, Tomori mban vendin e shtatë me 14 pikë dhe do të kërkojë të shfrytëzojë faktorin fushë për të marrë pikë të rëndësishme përpara tifozëve të vet.
Transmetim i drejtpërdrejtë
Takimi Tomori – Butrinti do të transmetohet LIVE nëpërmjet Saranda Web, në faqen zyrtare në Facebook dhe në kanalin YouTube, duke sjellë për ndjekësit emocionet e plota nga stadiumi i Beratit.
Saranda Web vijon të mbështesë ekipin e Butrintit përmes transmetimeve të drejtpërdrejta dhe informimit në kohë reale.
