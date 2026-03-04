logo
“The Nomad” Restorant kërkon të zgjerojë stafin. Ofrohet punësim vjetor

04/03/2611:43

Restorant The Nomad në Sarandë kërkon të zgjerojë stafin dhe ofron mundësi punësimi për:

– Kuzhinier/e
– Ndihmës kuzhinier/e
– Kamarier/e
– Ndihmës kamarier/e
– Lavapjatës/e

Restoranti është i hapur gjatë gjithë vitit dhe kërkon punonjës që mund të fillojnë punë menjëherë.

Kontakt: +355 69 241 2657

 

 

"The Nomad" Taverna kërkon Kamarier/e dhe Ndihmës Kamarier/e. Punësim vjetor

 

 

ℹ️ Ky është një postim informues nga Saranda Web. Përmbajtja është përgjegjësi e punëdhënësit.

 

"The Nomad" Restorant kërkon të zgjerojë stafin. Ofrohet punësim vjetor

