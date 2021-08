Të rinjtë e Janjarit ultimatum: Ujë dhe rrugë ose do lëmë mandarinat dhe shegët e Konispolit pa ujë

Të rinjtë e fshatit Janjar të lodhur pas premtimeve elektorale, kanë vendosur të protestojnë, madje duke vendosur edhe ultimatum se nëse nuk pltësohen kërkesat e tyre do të bllokojnë kanalin vaditës, duke lënë pa ujë mandarinat dhe shegët e mbjella në zonat bujqësore në Bashkinë Konispol, të cilat furnizohen me ujë pikërisht nga Ujëmbledhësi në fshatin Janjar.

Me anë të një komunikimi në grupin e të rinjve të Janjarit, të cilët janë kryesisht emigrantë në Greqi, ata kanë njoftuar një protestë në datën 14 gusht, e cila do të pasohet edhe me bllokim të kanalit vaditës në rast se nuk do të ketë reagim nga institucionet.

NJOFTIMI

Te nderuar bashkefshatar.:

njoftojme se kemi vendosur qe diten e shtune date:14.08.2021te liqeni janjarit ne oren 10:00 , te zhvillojme nje proteste e cila ka te beje me kerksat e fshatit per 30 vite rresht , te cilat kane mbetur vetem premtime elektorale nga partite Politike..

Per me shume 10 vite ne fshatin Janjar nuk eshte bere asnje invesim nga pushteti qendrore prandaj paralajmeroj organet e pushtetit lokal por edhe atij vendor qe e kane ne dore :

1- Rehabilitimin e menjhershem te rruges se Janjarit i cili ka qene premtim ne cdo fushate , ne cdo diskutim , por perseri ngeli ne harrese, rruga eshte paresore edhe sjell zhvilli, banoret e Janjarit te cilet me mund e djerese punojne ne Emigracion , kane investuar ne shtepite e tyre milona Euro sepse e duan vendin e tyre , e duan fshatin, por shteti nuk e ka vene ujin ne zjarr per kete pjese , e parashtrojme si kerkese te parevokueshme edhe parësore qe te vihet sa me shpjet perpara nje projekt qe edhe kjo rruge te rehabiltohet.. projekti i rehabilitimit te ujembledhesit te Janjarit,

projekt madhor , 10 mln euro, ne Fashtin Janjar u be por nuk i sherbeu asnje cent ketij fshati,

Prandaj do te pershkallezojme protesen deri ne bllokimin e kanalit vadites ,prandaj ju bejme thirrje te mblidhemi te kerkojme te drejtat tona per cdo padrejtesi , per cdo premtim te pa mbajtur… ne ju ftojme edhe njeher burra edhe gra , te rinj e dhe te reja t fshatit te protestojme , te mblidhemi Sa me shume , me te bashkuar se kurre, me nje qellim te vetem , te na plotesohen kerkesat e parashtruara.. e theksoj ketu ska dallime politike , ketu ka te beje me fshatin tone…!

Faleminderit.