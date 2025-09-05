logo
0
Rezervime Suvenire

Supermarketi Your Market kërkon Arkëtare, Punonjëse bulmeti dhe fruta perimesh

05/09/2519:03

Shperndaje:

Supermarketi Your Market në Sarandë kërkon të punësojë.

 

 – Arkëtar/e

 – Punonjës/e Bulmeti

 – Punonjës/e ftuta-perimesh

 

Punësim vjetor, ambient familjar.

 

 

Për kushtet e punës dhe aplikime kontaktoni 069 685 6444

 

 

 

ℹ️ Ky është një postim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.

 

Website Saranda Web

Facebook Saranda Web

Instagram saranda.web

Youtube sarandaweb

Tiktok saranda.web

Pinterest sarandaweb

in sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

Supermarketi Your Market kërkon Arkëtare, Punonjëse bulmeti dhe fruta perimesh

Supermarketi Your Market kërkon Arkëtare, Punonjëse bulmeti dhe fruta perimesh
Ndahet nga jeta Prof. Agim Bido – mjeshtri i kostumografisë shqiptare

Ndahet nga jeta Prof. Agim Bido – mjeshtri i kostumografisë shqiptare
Ksamil &#8211; Në pranga 4 punëtorë, shpallet në kërkim personi që i punësoi

Ksamil – Në pranga 4 punëtorë, shpallet në kërkim personi që i punësoi
Sarandë – 71-vjeçari shpallet në kërkim pas akuzave nga një 19-vjeçare për ngacmim seksual

Sarandë – 71-vjeçari shpallet në kërkim pas akuzave nga një 19-vjeçare për ngacmim seksual
Rama: Plazhi i Ksamilit i dhunuar, turistët trajtohen si skllevër, atje ha shkopin në kokë

Rama: Plazhi i Ksamilit i dhunuar, turistët trajtohen si skllevër, atje ha shkopin në kokë
Anija turistike Vikingen kërkon Punonjës/e për shitjen e biletave

Anija turistike Vikingen kërkon Punonjës/e për shitjen e biletave

Suvenire

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 30

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 30

 Luani i Butrintit gdhendur në gur, punim nga Agur Kapo

Luani i Butrintit gdhendur në gur, punim nga Agur Kapo

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 5

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 5

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 20

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 20

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 21

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 21

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.