Supermarketi Your Market kërkon Arkëtare, Punonjëse bulmeti dhe fruta perimesh
Supermarketi Your Market në Sarandë kërkon të punësojë.
– Arkëtar/e
– Punonjës/e Bulmeti
– Punonjës/e ftuta-perimesh
Punësim vjetor, ambient familjar.
Për kushtet e punës dhe aplikime kontaktoni 069 685 6444
ℹ️ Ky është një postim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.
