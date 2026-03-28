Spiropali përplaset me ministren nga Shalësi i Sarandës, Rama: Mos më detyro të të nxjerr jashtë
Një moment tensioni është shënuar në mbledhjen me dyer të mbyllura të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, ku në qendër të debatit ka qenë përplasja mes deputetes Elisa Spiropali dhe ministres së re, Eriona Ismaili, e cila vjen nga Shalësi i Sarandës.
Sipas informacioneve nga mbledhja, debati ka nisur në momentin kur ministrja e re mori fjalën për të folur mbi strategjinë e komunikimit politik të mazhorancës. Pikërisht gjatë këtij momenti, një reagim nga Elisa Spiropali, i shoqëruar me mimikë dhe shprehje që u interpretuan si ironike, ka sjellë reagimin e menjëhershëm të Ismailit.
“Ka ndonjë gjë për të qeshur këtu?”, mësohet t’i jetë drejtuar ministrja e re deputetes socialiste, duke krijuar menjëherë një atmosferë të tensionuar brenda sallës. Burimet bëjnë me dije se në debat ka ndërhyrë edhe kryeministri Edi Rama, i cili ka mbajtur anën e ministres dhe i ka kërkuar Spiropalit të mos ndërhyjë ndërsa ajo ishte duke folur.
Në vijim, Rama ka theksuar se çështjet e komunikimit dhe përgjegjësisë politike nuk mund të trajtohen me ironi apo me të qeshur, duke rikujtuar se edhe në të kaluarën situata të ngjashme kanë sjellë pasoja për figura të caktuara brenda Partisë Socialiste.
Tensioni ka arritur kulmin kur kryeministri i është drejtuar Spiropalit me një paralajmërim të drejtpërdrejtë: “Mos më detyro të vij vetë aty të të nxjerr jashtë.”
Ky episod vjen në një moment jo të qetë për socialistët, pas debateve të fundit që lidhen me qëndrimet dhe mungesat në seancat parlamentare, duke shtuar zërat për përplasje të brendshme në radhët e mazhorancës.
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit
Operacioni “The End” – Mashtronte biznese duke u prezantuar si inspektor shtetëror, arrestohet 26-vjeçari nga Saranda
Disiplina e ashpër edhe me Delvinën për kore fyese në stadium ndaj zyrtarëve dhe ekipit të Butrintit
Suvenire
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 5
28/03/2620:15
PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 30
28/03/2620:15
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 17
28/03/2620:15
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 21
28/03/2620:15
Kalaja Veneciane në Butrint, punim në rërë nga Agur Kapo
28/03/2620:15