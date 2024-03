Skema e re për bujqësinë: Kush ka më pak se 10 lopë dhe 1 hektar tokë nuk përfiton

Skema për mbështetjen e bujqësisë ka ndryshuar rrënjësisht këtë vit. Fermereve u kërkohet të bashkohen në shoqëri bujqësore për të përfituar subvencione. Aplikimet janë të hapura pranë agjencive në rrethe deri më 19 prill.

Ministrja e Bujqësisë ka prezantuar në Lushnje skemen e mbështetjes kombëtare për vitin 2024. Gjatë një takimi me fermeret, Denaj tha se janë 8 kategori, ku përfshihet blegtoria, bujqësia dhe bletaria, ndërsa nuk do të shpërndahet më nafte falas, por ndihmë financiare në llogaritë bankare të fermereve përfitues.

“Subvencioni është për të gjithë, si për fermeret që bashkohen si për ata që nuk bashkohen në nje shoqëri, diskutimi i sotëm është kush merr më shumë? Ne po sqarojmë se për një sipërfaqe 1 hektarë nëse bashkohen 3-4 anëtarë do të marrin maksimumin. Nëse nuk arrijmë dot të formojmë shoqëri, do të shpërndajmë gjithë shumën në mënyrë proporcionale. Në total skema mbështetëse per bujqësinë shkon në 55 milionë USD”, tha ministrja Denaj.

Edhe në Lezhë, gjatë takimit me fermerët u bë e ditur se përfitimet këtë vit do t’i kenë në para dhe jo naftë. Sipas kësaj skeme, fermerët që kanë më pak se një hektarë tokë apo dhe blegtorë me më pak dhe dhjetë lopë duhet të bashkohen në ‘shoqëri bujqësore’ pasi në të kundërt nuk përfitojnë.