Shtetasi italian bleu shtëpi në Vrion, por është i zhgënjyer – Ankesa në Saranda Web

Ciao Saranda Web

Siamo residenti a Vrion abbiamo acquistato casa qui, ma purtroppo ci troviamo a fare la strada di rientro a casa come fosse bombardata….. Ci sono delle buche che quando piove si riempiono di acqua e non è possibile passare con l’auto, nemmeno in Africa succede questo ma come è possibile, l’energia elettrica va via praticamente tuti i giorni, c’è immondizia in mezzo alla strada e sui campi intorno …. Non capisco dove mi trovo, se sapevo questo non avrei mai acquistato casa….

Per favore pubblicate questo perché è veramente vergognoso che persone straniere che hanno scelto di venire ad abitare qui investendo i propri soldi si possano trovare in queste situazioni di degrado….

Pershendetje Saranda Web

Ne jemi banore te Vrionit, bleme nje shtepi ketu por per fat te keq e gjejme veten duke ecur rruges se kthimit ne shtepi si te bombarduar….. Ka disa gropa qe mbushen me uje kur bie shi dhe nuk eshte mund te kalosh me makine, kjo nuk ndodh as ne Afrike por si ka mundesi, rryma fiket praktikisht cdo dite, ka mbeturina ne mes te rruges dhe ne arat perreth…

Unë nuk e kuptoj ku jam, po ta dija këtë nuk do të kisha blerë kurrë një shtëpi…

Ju lutem publikojeni këtë sepse është vërtet e turpshme që të huajt që kanë zgjedhur të vijnë të jetojnë këtu duke investuar paratë e tyre mund të gjenden në këto situata e degradimit….