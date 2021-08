Shtepia e Midhjes kërkon të punësojë hostess dhe ndihmës kamarier

Shtepia e Midhjes kerkon nje hostess per pjesen e darkes per tu marre me rezervimet dhe per te akomoduar klientet ne tavolina.

Kusht kryesor eshte njohja e mire e gjuhes angleze.

Njohja e gjuheve te tjera perben avantazh. Vajza duhet te jete korrekte, me etike pune dhe e rregullt ne paraqitje.

Gjithashtu dhe nje ndihmes kamarier.

Paga e kenaqshme.



Kontakt: 0695253785