Shkollat mbyllen 3 ditë, qeveria vendos një nga prindërit të qëndrojë në shtëpi

Ministria e Arsimit pasi shkollat do të qëndrojnë të mbyllura për shkak të kushteve atmosferike dhe temperaturave ekstremisht të ulëta, vendosi që njëri nga prindërit me fëmijë të mitur të lejohet të qëndrojë në shtëpi pa pasoja administrative dhe financiare.

“Nisur nga vendimi i fundit për ndërprerjen e procesit mësimor nga data 24 – 26 janar për shkak të kushteve të vështira atmosferike, nisur edhe nga eksperiencat e mëparshme ku me vendim të Këshillit të Ministrave njëri nga prindërit me fëmijë të mitur lejohet të qëndrojë në shtëpi pa pasoja administrative dhe financiare, i njëjti vendim do të aplikohet përsëri edhe gjatë javës së ardhshme”, është shprehur Ministria e Arsimit.