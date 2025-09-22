logo
0
Rezervime Suvenire

Sherr mes vajzave përpara gjimnazit “Sulejman Delvina” në Delvinë

22/09/2515:04

Shperndaje:

Sherr mes vajzave përpara gjimnazit “Sulejman Delvina” në Delvinë

 

Një incident i pazakontë ka ndodhur sot përpara gjimnazit “Sulejman Delvina” në qytetin e Delvinës, ku disa vajza janë përfshirë në një sherr fizik dhe verbal. Ngjarja ka tërhequr vëmendjen e kalimtarëve dhe nxënësve të tjerë që ndodheshin pranë godinës së shkollës.

 

 

Sipas dëshmitarëve, konflikti ka nisur pas një debati të ashpër mes vajzave, i cili shumë shpejt ka degjeneruar në përplasje fizike. Të pranishmit kanë lajmëruar policinë, e cila ka mbërritur menjëherë në vendngjarje dhe ka ndërhyrë për të ndaluar përshkallëzimin e situatës.

 

Forcat e rendit kanë shoqëruar vajzat e përfshira në komisariat, ku do të merren deklarimet dhe do të verifikohet shkaku i konfliktit. Deri tani nuk raportohet për persona të lënduar, ndërsa nga ana e sigurisë së shkollës është bërë e ditur se sherri është zhvilluar jashtë ambienteve të shkollës dhe për shkaqe që nuk lidhen me shkollën.

 

 

Website Saranda Web

Facebook Saranda Web

Instagram saranda.web

Youtube sarandaweb

Tiktok saranda.web

Pinterest sarandaweb

in sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

Sherr mes vajzave përpara gjimnazit “Sulejman Delvina” në Delvinë

Sherr mes vajzave përpara gjimnazit “Sulejman Delvina” në Delvinë
BUZË Hotel kërkon të punësojë Kamarier/e, punësim vjetor

BUZË Hotel kërkon të punësojë Kamarier/e, punësim vjetor
Policia arreston 3 persona, akuzohen për vjedhje. Kapen armë, silenciatorë dhe sende të tjera &#8211; VIDEO

Policia arreston 3 persona, akuzohen për vjedhje. Kapen armë, silenciatorë dhe sende të tjera – VIDEO
Komuniteti Mysliman deklaratë kundër Projektligjit për gjininë ‘Gjithëpërfshirëse’

Komuniteti Mysliman deklaratë kundër Projektligjit për gjininë ‘Gjithëpërfshirëse’
Zhduket një 21-vjeçare në Sarandë, familjarët denoncojnë në Polici

Zhduket një 21-vjeçare në Sarandë, familjarët denoncojnë në Polici
Jorgulla Rubie rrëfen mes lotësh ferrin e familjes në kampin e Tepelenës

Jorgulla Rubie rrëfen mes lotësh ferrin e familjes në kampin e Tepelenës

Suvenire

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 17

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 17

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 13

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 13

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 14

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 14

 PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 1

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 1

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 8

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 8

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.