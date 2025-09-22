Sherr mes vajzave përpara gjimnazit “Sulejman Delvina” në Delvinë
Sherr mes vajzave përpara gjimnazit “Sulejman Delvina” në Delvinë
Një incident i pazakontë ka ndodhur sot përpara gjimnazit “Sulejman Delvina” në qytetin e Delvinës, ku disa vajza janë përfshirë në një sherr fizik dhe verbal. Ngjarja ka tërhequr vëmendjen e kalimtarëve dhe nxënësve të tjerë që ndodheshin pranë godinës së shkollës.
Sipas dëshmitarëve, konflikti ka nisur pas një debati të ashpër mes vajzave, i cili shumë shpejt ka degjeneruar në përplasje fizike. Të pranishmit kanë lajmëruar policinë, e cila ka mbërritur menjëherë në vendngjarje dhe ka ndërhyrë për të ndaluar përshkallëzimin e situatës.
Forcat e rendit kanë shoqëruar vajzat e përfshira në komisariat, ku do të merren deklarimet dhe do të verifikohet shkaku i konfliktit. Deri tani nuk raportohet për persona të lënduar, ndërsa nga ana e sigurisë së shkollës është bërë e ditur se sherri është zhvilluar jashtë ambienteve të shkollës dhe për shkaqe që nuk lidhen me shkollën.
