Saranda Web uron të gjithë besimtarët myslimanë për një muaj të bekuar të Ramazanit.
Në këtë muaj të shenjtë sakrifice, përkushtimi dhe reflektimi, ju urojmë agjërim të lehtë e të pranuar, paqe në zemër, shëndet në familje dhe begati në çdo vatër.
Qoftë Ramazani një kohë afrimi me Zotin, forcimi të solidaritetit dhe mirëkuptimit mes nesh, ashtu siç qyteti i Sarandës ka ditur gjithmonë të ruajë frymën e bashkëjetesës dhe respektit ndërmjet komuniteteve.
Gëzuar dhe muaj të bekuar për të gjithë! 🌙
