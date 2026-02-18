logo
Saranda Web uron të gjithë besimtarët myslimanë për një muaj të bekuar të Ramazanit

18/02/2620:48

Saranda Web uron të gjithë besimtarët myslimanë për një muaj të bekuar të Ramazanit.

 

Saranda Web uron të gjithë besimtarët myslimanë për një muaj të bekuar të Ramazanit

 

Në këtë muaj të shenjtë sakrifice, përkushtimi dhe reflektimi, ju urojmë agjërim të lehtë e të pranuar, paqe në zemër, shëndet në familje dhe begati në çdo vatër.

 

Qoftë Ramazani një kohë afrimi me Zotin, forcimi të solidaritetit dhe mirëkuptimit mes nesh, ashtu siç qyteti i Sarandës ka ditur gjithmonë të ruajë frymën e bashkëjetesës dhe respektit ndërmjet komuniteteve.

 

Gëzuar dhe muaj të bekuar për të gjithë! 🌙

 

