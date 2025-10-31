Saranda nderon Motër Danielën: Parku i Fëmijëve në Lagjen Nr. 4 do të mbajë emrin e saj
Saranda nderon Motër Danielën: Parku i Fëmijëve në Lagjen Nr. 4 do të mbajë emrin e saj
Një vendim i Këshillit Bashkiak të Sarandës ka sjellë emocion dhe mirënjohje të thellë në qytet: parku i fëmijëve në Lagjen nr. 4 do të mbajë emrin e Motër Danielës – Daniela Silvestrini, një figurë që la gjurmë të pashlyeshme në jetën sociale e humane të komunitetit sarandiot.
Një misionare që u bë pjesë e çdo shtëpie
Me Qendrën Sociale “Motrat Marcelina”, të cilën e drejtoi me urtësi, durim dhe aktivizëm të pashembullt, Motër Daniela u bë simbol i humanizmit dhe kulturës qytetare në jug të Shqipërisë. Ajo nuk ishte thjesht një murgeshë e përkushtuar, por një burim shprese për shumë familje, që gjetën tek ajo ndihmë materiale, morale dhe shpirtërore.
Në vitet e vështira të pasluftës në Kosovë, Motër Daniela do të kujtohet për pamjet e saj në sheshin qendror të Sarandës, teksa shkarkonte dhe shpërndante vetë ndihmat humanitare për familjet kosovare që kishin mbërritur pas eksodit tragjik. Ky do të ishte vetëm fillimi i një misioni 30-vjeçar në shërbim të njerëzve më në nevojë.
Ajo nuk ofroi vetëm ndihma humanitare, por edukoi breza të tërë me kulturë dhe dinjitet. Qendra “Motrat Marcelina” në Sarandë, që funksionoi sipas modelit italian të edukimit, vazhdon të jetë frymë e gjallë e veprës së saj — një hapësirë që përçon dashuri për dijen, për gjuhën italiane dhe për solidaritetin njerëzor.
Në kohët e errëta të pandemisë, Motër Daniela dhe motrat Marcelina shpërndanë mesazhin e shpresës: “Gjithçka do të shkojë mirë”. Në një periudhë kur frika dhe pasiguria kishin pushtuar botën, ajo solli dritë dhe optimizëm nga Shtëpia Sociale në periferi të Sarandës, ku çdo mur rrezatonte ngjyra, lule dhe frymë jetese.
Motër Daniela u nda nga jeta më 31 dhjetor 2024, por vepra e saj frymon ende në çdo cep të qytetit. Nga qindra fëmijë që kanë marrë dashuri për kulturën dhe gjuhën italiane, te familjet që morën ndihmë në ditë të vështira, apo të moshuarit që gjetën kujdes e dinjitet — të gjithë e kujtojnë si një figurë të dritës dhe mirësisë.
Në shumë lagje e fshatra, ndikimi i saj ndihet ende, sepse ajo dhe motrat e saj “kishin ngritur filiale të shpirtit të tyre në çdo shtëpi”.
Sot, Saranda e nderon me mirënjohje, duke i dhënë emrin e saj parkut të fëmijëve – një hapësirë që simbolizon dashurinë, kujdesin dhe gëzimin që ajo u dhuroi brezave.
