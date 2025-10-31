logo
0
Rezervime Suvenire

Saranda nderon Motër Danielën: Parku i Fëmijëve në Lagjen Nr. 4 do të mbajë emrin e saj

31/10/2520:18

Shperndaje:

Saranda nderon Motër Danielën: Parku i Fëmijëve në Lagjen Nr. 4 do të mbajë emrin e saj

 

Një vendim i Këshillit Bashkiak të Sarandës ka sjellë emocion dhe mirënjohje të thellë në qytet: parku i fëmijëve në Lagjen nr. 4 do të mbajë emrin e Motër Danielës – Daniela Silvestrini, një figurë që la gjurmë të pashlyeshme në jetën sociale e humane të komunitetit sarandiot.

 

 

 

Një misionare që u bë pjesë e çdo shtëpie

 

Me Qendrën Sociale “Motrat Marcelina”, të cilën e drejtoi me urtësi, durim dhe aktivizëm të pashembullt, Motër Daniela u bë simbol i humanizmit dhe kulturës qytetare në jug të Shqipërisë. Ajo nuk ishte thjesht një murgeshë e përkushtuar, por një burim shprese për shumë familje, që gjetën tek ajo ndihmë materiale, morale dhe shpirtërore.

Në vitet e vështira të pasluftës në Kosovë, Motër Daniela do të kujtohet për pamjet e saj në sheshin qendror të Sarandës, teksa shkarkonte dhe shpërndante vetë ndihmat humanitare për familjet kosovare që kishin mbërritur pas eksodit tragjik. Ky do të ishte vetëm fillimi i një misioni 30-vjeçar në shërbim të njerëzve më në nevojë.

Ajo nuk ofroi vetëm ndihma humanitare, por edukoi breza të tërë me kulturë dhe dinjitet. Qendra “Motrat Marcelina” në Sarandë, që funksionoi sipas modelit italian të edukimit, vazhdon të jetë frymë e gjallë e veprës së saj — një hapësirë që përçon dashuri për dijen, për gjuhën italiane dhe për solidaritetin njerëzor.

 

Në kohët e errëta të pandemisë, Motër Daniela dhe motrat Marcelina shpërndanë mesazhin e shpresës: “Gjithçka do të shkojë mirë”. Në një periudhë kur frika dhe pasiguria kishin pushtuar botën, ajo solli dritë dhe optimizëm nga Shtëpia Sociale në periferi të Sarandës, ku çdo mur rrezatonte ngjyra, lule dhe frymë jetese.

Motër Daniela u nda nga jeta më 31 dhjetor 2024, por vepra e saj frymon ende në çdo cep të qytetit. Nga qindra fëmijë që kanë marrë dashuri për kulturën dhe gjuhën italiane, te familjet që morën ndihmë në ditë të vështira, apo të moshuarit që gjetën kujdes e dinjitet — të gjithë e kujtojnë si një figurë të dritës dhe mirësisë.

Në shumë lagje e fshatra, ndikimi i saj ndihet ende, sepse ajo dhe motrat e saj “kishin ngritur filiale të shpirtit të tyre në çdo shtëpi”.
Sot, Saranda e nderon me mirënjohje, duke i dhënë emrin e saj parkut të fëmijëve – një hapësirë që simbolizon dashurinë, kujdesin dhe gëzimin që ajo u dhuroi brezave.

 

Mbledhja e Këshillit Bashkiak Sarandë 31 Tetor 2025, live në Saranda Web: Diskutohen çështje të ndjeshme

 

Website Saranda Web

Facebook Saranda Web

Instagram saranda.web

Youtube sarandaweb

Tiktok saranda.web

Pinterest sarandaweb

in sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

Bashkia thotë se në Sarandë ka 69 vendparkime biznesesh, reagon Ilirjan Gërdhuqi &#8211; VIDEO

Bashkia thotë se në Sarandë ka 69 vendparkime biznesesh, reagon Ilirjan Gërdhuqi – VIDEO
Saranda nderon Motër Danielën: Parku i Fëmijëve në Lagjen Nr. 4 do të mbajë emrin e saj

Saranda nderon Motër Danielën: Parku i Fëmijëve në Lagjen Nr. 4 do të mbajë emrin e saj
Dritan Peçi: Pse bizneseve me makina e motorë me qira u jepen nga 2-3 vendparkime? &#8211; VIDEO

Dritan Peçi: Pse bizneseve me makina e motorë me qira u jepen nga 2-3 vendparkime? – VIDEO
Policia e Sarandës arreston 56-vjeçarin që dhunoi motrën, pavarësisht urdhrit të mbrojtjes

Policia e Sarandës arreston 56-vjeçarin që dhunoi motrën, pavarësisht urdhrit të mbrojtjes
Mbledhja e Këshillit Bashkiak Sarandë 31 Tetor 2025, live në Saranda Web: Diskutohen çështje të ndjeshme

Mbledhja e Këshillit Bashkiak Sarandë 31 Tetor 2025, live në Saranda Web: Diskutohen çështje të ndjeshme
Ndahet nga jeta Thoma Çakuli, vëllai i kryetarit të Bashkisë Finiq Romeo Çakuli dhe gazetarit Filip Çakuli

Ndahet nga jeta Thoma Çakuli, vëllai i kryetarit të Bashkisë Finiq Romeo Çakuli dhe gazetarit Filip Çakuli

Suvenire

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 14

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 14

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 17

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 17

 PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 28

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 28

 PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 31

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 31

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 10

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 10

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.