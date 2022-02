Rusia kërcënon Suedinë dhe Finlandën: Mos guxoni t’i afroheni NATO-s

Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme rus, Maria Zakharova ka paralajmëruar se pranimi i Finlandës ose Suedisë në aleancën e mbrojtjes NATO do të shkaktonte një përgjigje serioze nga Moska.

Duke folur gjatë një konference për shtyp në Moskë, Maria Zakharova kërcënoi se nëse ndonjë nga vendet nordike do të kërkonte të bashkohej me aleancën e sigurisë, “do të kishte pasoja të rënda ushtarake dhe politike që do të kërkonin që vendi ynë të ndërmarrë hapa reciprokë”, njoftuan agjencitë ruse të lajmeve. /shqiptarja.com