Rrumbullaku u jep porosi vartësve: Mbani nën kontroll kriminelët

Sapo ka marrë detyrën por Muhamet Rrumbullaku ka nisur takimet me vartësit e tij, duke u dhënë porositë e para. Duke qenë se kryeministri Edi Rama i la si detyrë të parë zbardhjen e dosjes së Ervis Martinajt, edhe kryepolici Rrumbullaku e ka shpërndarë tek uniformat blu, teksa ka vijuar takimet me strukturat qendrore dhe vendore.

Kryepolici ka kërkuar përmirësim të menjëhershëm të cilësisë së rezultateve të seksioneve për Hetimin e Krimit Ekonomik, për Hetimin e Narkotikëve dhe Trafiqeve të Paligjshme dhe të atij për Krimet e Rënda.

‘I prerë’ drejtori i Përgjithshëm porositi: Punoni në bazë të informacioneve, bashkëpunoni me qytetarët, me agjencitë e tjera ligjzbatuese dhe godisni aty ku është problemi. Luftoni krimin e organizuar dhe çdo paligjshmëri tjetër që konstatohet në terren. Lokalizoni dhe kapni personat në kërkim, ata që qarkullojnë me armë zjarri ose lëndë narkotike. Monitoroni dhe mbani nën kontroll personat me tendencë kriminale në fushat e krimit të organizuar dhe krimeve të rënda. Është bërë një punë e mirë parandaluese në terren, për uljen e kultivimit të bimëve narkotike në territorin e qarkut Durrës, por duhet bërë më shumë për të luftuar tentativat e kultivimit në ambiente të mbyllura. Shërbimet e Policisë në terren duhet të rritin performancën në drejtim të komunikimit me qytetarët apo të ndjekjes dhe zgjidhjes së problematikave që kanë apo adresojnë qytetarët. Shefat e sektorëve të kontrollojnë dhe të instruktojnë strukturat përkatëse në varësi.”

Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit kërkoi nga strukturat e DVKM Durrës që të rritet autoriteti, roli dhe forca parandaluese e goditëse e Policisë Kufitare në port. Të luftohen krimet ndërkufitare, duke bashkëpunuar me strukturat e Policisë vendore dhe autoritetet doganore. Po ashtu, gjatë takimit me strukturat e Drejtorisë Vendore të Policisë Durrës dhe Drejtorisë Vendore për Kufirin dhe Migracionin Durrës, kërkoi edhe përgjegjshmëri, profesionalizëm, produktivitet, ndryshim të metodologjisë së punës së drejtuesve të strukturave policore duke filluar nga drejtori dhe deri te shefat e seksioneve.



Takimet do të vijojnë, me të gjitha strukturat e Policisë në mbarë vendin.