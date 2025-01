Rruga me mozaikë po degradon vazhdimisht dhe në mënyrë të pandalshme – VIDEO

Rruga me mozaikë po degradon vazhdimisht dhe në mënyrë të pandalshme

Në fillim të kësaj jave, kanë nisur me ritme të shpejta punimet për arnimin e rrugëve me mozaikë në Sarandë, një proces që duket se po shkon drejt përgatitjes për dorëzimin përfundimtar. Pamjet e fundit nga terreni tregojnë se punëtorët janë angazhuar intensivisht.

Rruga me mozaikë, që fillimisht ishte konceptuar si një zgjidhje estetike dhe funksionale, është kthyer në një nga projektet më të diskutueshme të qytetit. Shumë qytetarë kanë shprehur shqetësime për degradimin e vazhdueshëm të saj, i cili ndodh pothuajse pas çdo riparimi. Dëmtimet e shpeshta dhe të pandalshme kanë krijuar jo vetëm shqetësime estetike, por edhe vështirësi për drejtuesit e mjeteve dhe këmbësorët që kalojnë aty.

Specialistët e ndërtimit dhe banorët kanë ngritur pikëpyetje mbi cilësinë e materialeve të përdorura dhe teknikat e ndjekura gjatë realizimit të këtij projekti. Mozaikët, ndonëse tërheqës për syrin, duket se nuk janë të përshtatshëm për kushtet e trafikut të Sarandës. Mungesa e një projekti të mirëfilltë për menaxhimin e ujërave dhe lëvizjes së automjeteve mund të jetë një tjetër faktor që ka ndikuar në gjendjen aktuale.

Qytetarët presin me skepticizëm përfundimin e këtij projekti. Pyetja që mbetet është nëse ky riparim do të arrijë të zgjidhë një herë e mirë problemet e kësaj rruge, apo nëse do të jetë vetëm një ndërhyrje e përkohshme që do të përsëritet sërish pas disa javësh.

Mbetet e rëndësishme që autoritetet dhe firma përgjegjëse të bëjnë një analizë të thelluar për të garantuar që investimi aktual të jetë i qëndrueshëm dhe në shërbim të qytetarëve.

