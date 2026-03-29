Rregullat e reja: privatët këtë vit do mund të shfrytëzojnë edhe 80% të plazheve publike
Sezoni veror ende nuk ka nisur, por një vendim i ri që pritet të miratohet nga Këshilli i Ministrave po ngre shqetësime serioze për mënyrën si do të përdoren plazhet këtë vit. Sipas rregullores së re që është në përgatitje, privatëve do t’u lejohet të zënë deri në 80% të sipërfaqes së plazheve publike, duke lënë vetëm një pjesë të vogël, rreth 20%, të lirë për qytetarët.
E thënë më thjeshtë: hapësira ku mund të shtrihet një familje pa paguar do të jetë edhe më e kufizuar se më parë. Në shumë zona bregdetare, kjo situatë është realitet prej vitesh, por tani po merr formë zyrtare.
Rregullorja parashikon që pjesa e zënë nga privatët të pajiset me shezlonge dhe shërbime të ndryshme, ndërsa ajo që mbetet “publike” duhet të jetë e lirë dhe pa pagesë. Por në praktikë, shpesh këto hapësira janë të vështira për t’u gjetur ose janë në zona më pak të përshtatshme për pushuesit.
Në të njëjtën kohë, subjekteve private do t’u lejohet të ofrojnë ushqim dhe pije, por pa ndërtuar struktura betoni në rërë. Të gjitha ndërtimet duhet të jenë të përkohshme dhe të çmontueshme. Në rast se dikush kërkon të ndërtojë diçka të përhershme, nuk do të mjaftojë më një leje nga bashkia, por do të duhet miratim nga Këshilli Kombëtar i Territorit dhe Ujit.
Sipas rregullores, bizneset që marrin në përdorim plazhet do të duhet të sigurojnë pastërti, dushe, tualete dhe siguri për pushuesit. Në rast shkeljesh, gjobat parashikohen të jenë duke nisur nga 500 mijë lekë të reja.
Por problemi kryesor nuk është vetëm te rregullat në letër. Shqetësimi më i madh mbetet zbatimi i tyre. Nëse nuk ka kontrolle serioze, ekziston rreziku që edhe ajo 20% hapësirë publike të mbetet vetëm një shifër në dokumente.
Në fund, qytetarët përballen me një realitet gjithnjë e më të dukshëm: plazhet që duhet të jenë për të gjithë po bëhen gjithnjë e më shumë një shërbim me pagesë. Dhe pyetja që lind është e drejtë: sa hapësirë reale do të mbetet këtë verë për ata që duan thjesht të shijojnë detin pa paguar?
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit
Suvenire
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 11
29/03/2612:56
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 24
29/03/2612:56
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 20
29/03/2612:56
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 16
29/03/2612:56
PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 32
29/03/2612:56