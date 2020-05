Rregullat e reja për baret dhe restorantet në plazhe

Pandemia e COVID ndryshon edhe mënyrën sesi shqiptarët do të pinë kafe apo do të hanë në restorante. Vetëm dy persona përballë njeri tjetrit në tavolinë duhet të qëndrojnë 1 metër në distancë dhe deri 2 metra nga tavolina tjetër.

Vendosja e tavolinave ne restorante dhe bare

Vendosja e tavolinave në bare dhe restorante do të behet duke respektuar një maksimum prej 4 personash për çdo 10 metra katrorë. Tavolinat duhet të vendosen në atë mënyrë që distanca nga pjesa e pasme e një karrige në pjesën e pasme të një karrige tjetër të jetë më shumë se 1m larg dhe që klientët të përballen me njëri-tjetrin nga një distancë prej të paktën 1m

Mbajtja e Evidencave të pastrimit

Përgjatë gjithë periudhës së ushtrimit të aktivitetit koordinatorët anti-Covid19 në bare dhe restorante duhet të mbajnë protokolle të qarta dhe të evidentuara të pastrimit, të cilat do të vihen në dispozicion të strukturave monitoruese shtetërore sa herë që mund të kërkohen. Sipërfaqet e kontaktit të ushqimit, pajisjeve dhe veglave duhet të mbahen të pastra dhe të dezinfektohen rregullisht para përdorimit. Sipërfaqet e kontaktit jo-ushqimor të pajisjeve duhet të mirëmbahen dhe pastrohen rregullisht. Pajisjet dhe veglat e pastruara duhet të ruhen siç duhet për të evituar ndotjen e tyre

Rregullat në servirjen e ushqimit

Personeli qe shërben ushqimin duhet të jetë i pajisur përgjatë gjithë periudhës së shërbimit me maska dhe dorashka të higjenizuara.

Në rastin e ofrimit të shërbimit bufe, Menaxhmenti i hotelit/resortit duhet të përcaktojë dhe shënojë dukshëm korridorin e lëvizjes së klientëve. Klientët duhet të respektojnë distancën 1.5 metra nga njeri tjetri.

Klientëve nuk ju lejohet të vetshërbehen dhe të marrin apo prekin vetë ushqimin. Ata duhet të shërbehen nga personeli i restorantit i cili është i pajisur me maska dhe doreza e që ndodhet mbrapa banakëve ku shërbehet ushqimi. Nuk lejohet përdorimi i makinave automatike të lëngjeve nga klientët. Pijet freskuese, alkoolike duhet maksimalisht të ofrohen në konfeksion të ambalazhuar. Në rast se përdoren makinat automatike, ato duhet të operohen vetëm nga personeli i restorantit dhe pijet të shërbehen vetëm në gota kartoni njëpërdorimshe. Pjesët e makinerive në kontakt me duart e përdoruesit, duhet të pastrohen dhe dezinfektohen të paktën pas çdo shërbimi dhe më shpesh nëse është e nevojshme me materiale të pastra dhe të higjenizuara pastrami me baze alkooli.