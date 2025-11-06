logo
Restorant “NERTILI” në Sarandë kërkon të punësojë Kuzhinier/e

06/11/2510:10

– Të ketë eksperiencë pune në kuzhinë


– Të ketë eksperiencë pune në kuzhinë
– Pozicion i përhershëm pune

 

Për më shumë info kontaktoni 069 209 4039

 

 

Hotel Restorant Nertili në Sarandë 

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.

 

