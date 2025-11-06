Restorant “NERTILI” në Sarandë kërkon të punësojë Kuzhinier/e
Restorant “NERTILI” në Sarandë kërkon Kuzhinier/e
– Të ketë eksperiencë pune në kuzhinë
– Pozicion i përhershëm pune
Për më shumë info kontaktoni 069 209 4039
Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.
Website Saranda Web
Facebook Saranda Web
Instagram saranda.web
Youtube sarandaweb
Tiktok saranda.web
Pinterest sarandaweb
in sarandaweb
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit
Biletat për muzetë dhe kalatë tani online në e-Albania, por Butrinti dhe Finiqi mbeten jashtë sistemit
Suvenire
DEA e Butrintit, punim në gur nga Agur Kapo
06/11/2510:10
PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 28
06/11/2510:10
Luani i Butrintit gdhendur në gur, punim nga Agur Kapo
06/11/2510:10
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 21
06/11/2510:10
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 16
06/11/2510:10