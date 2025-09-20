Restaurant Balcony kërkon Kuzhinier/e, Ndihmës Kuzhinier/e dhe Kamarier/e
Restaurant Balcony mbi Shëtitoren e Sarandës kërkon staf për pozicionet:
– Kuzhinier/e
– Ndihmës Kuzhinier/e
– Kamarier/e
Për kushtet e punës dhe aplikime kontaktoni +355 69 813 0808 ose të paraqiten te Restaurant Balcony
Ky është një postim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.
