Restaurant Balcony kërkon Kuzhinier/e, Ndihmës Kuzhinier/e dhe Kamarier/e

20/09/2519:30

Restaurant Balcony mbi Shëtitoren e Sarandës kërkon staf për pozicionet:

 

– Kuzhinier/e

– Ndihmës Kuzhinier/e

– Kamarier/e

 

Për kushtet e punës dhe aplikime kontaktoni +355 69 813 0808 ose të paraqiten te Restaurant Balcony

 

Njoftim Punësimi në Restaurant Balcony mbi Shëtitoren e Sarandës

 

ℹ️ Ky është një postim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.

 

