Rama: Ndërmarrjet e ujësjellësit të mbushura me punonjës parazitë, janë futur nga politika

03/09/2514:20

Kryeministri Edi Rama ka goditur ashpër mënyrën se si janë menaxhuar ndër vite ndërmarrjet e ujësjellësit në Shqipëri, duke i cilësuar ato të mbushura me “punonjës parazitë” të futur përmes lidhjeve familjare dhe politike.

 

Gjatë një deklarate publike, Rama theksoi se një nga problemet kryesore të furnizimit me ujë në vend është niveli i ulët i burimeve njerëzore në këto shoqëri. Ai nënvizoi se shumë punonjës nuk kanë lidhje me aftësitë profesionale, por janë vendosur aty si rezultat i krushqisë, politikës apo miqësive lokale.

 

“Drejtuesit e shoqërive e kanë parë me sytë e tyre se me sa pak forca të përgatitura bëjnë punën dhe se sa forca parazite ka nëpër ndërmarrje që janë aty si rezultat i krushqisë, i politikës, i fqinjësisë së mirë në rrugën e fshatit”, tha Rama.

 

 

Kryeministri shtoi se Operatori Kombëtar i Ujit do të funksionojë mbi bazën e meritës dhe do të shkëputet përfundimisht nga ndikimet politike dhe nepotike, ashtu siç ndodhi më herët me OSHEE.

Ai kujtoi se tashmë OSHEE nuk është më nën kontrollin e partive politike, por drejtohet mbi standardet e një korporate, duke arritur rezultate konkrete.

 

“Nuk bën vaki që drejtuesit e OSHEE t’i vendosë partia, të lëvizin lart e poshtë se do partia. Është epokë e mbyllur. OSHEE është një ndërmarrje që funksionon me rregullat e një korporate që ka rezultate”, theksoi Rama.

 

Sipas tij, e njëjta qasje do të ndiqet edhe për ndërmarrjet e ujësjellësit, në mënyrë që furnizimi me ujë të mos jetë më peng i punësimeve abuzive dhe i interesave partiake.

 

