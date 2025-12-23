Radhë të gjata automjetesh në doganën greke në Mavromat
Radhë të gjata automjetesh në doganën greke në Mavromat
Radhë të gjata automjetesh janë regjistruar sonte në doganën greke të Mavromat, duke shkaktuar pritje të konsiderueshme për udhëtarët.
Burime nga terreni bëjnë me dije se situata është krijuar si pasojë e fluksit të shtuar të emigrantëve që po kthehen për festat e Krishtlindjes, por edhe për shkak të kontrolleve të imtësishme të ushtruara nga pala greke në këtë pikë kufitare.
Udhëtarët raportojnë pritje të gjata në radhë, ndërsa qarkullimi vijon me ritme të ngadalta, veçanërisht gjatë orëve të mbrëmjes.
