logo
0
Rezervime Suvenire

Radhë të gjata automjetesh në doganën greke në Mavromat

23/12/2518:36

Shperndaje:

Radhë të gjata automjetesh në doganën greke në Mavromat

 

Radhë të gjata automjetesh janë regjistruar sonte në doganën greke të Mavromat, duke shkaktuar pritje të konsiderueshme për udhëtarët.

 

Radhë të gjata automjetesh në doganën greke të Mavromat

 

Burime nga terreni bëjnë me dije se situata është krijuar si pasojë e fluksit të shtuar të emigrantëve që po kthehen për festat e Krishtlindjes, por edhe për shkak të kontrolleve të imtësishme të ushtruara nga pala greke në këtë pikë kufitare.

 

Udhëtarët raportojnë pritje të gjata në radhë, ndërsa qarkullimi vijon me ritme të ngadalta, veçanërisht gjatë orëve të mbrëmjes. 

 

Website Saranda Web

Facebook Saranda Web

Instagram saranda.web

Youtube sarandaweb

Tiktok saranda.web

Pinterest sarandaweb

in sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

SPAK akuza 2 ish-prokurorëve të Sarandës: Morën 55,000 euro për një masë sigurimi

SPAK akuza 2 ish-prokurorëve të Sarandës: Morën 55,000 euro për një masë sigurimi
Radhë të gjata automjetesh në doganën greke në Mavromat

Radhë të gjata automjetesh në doganën greke në Mavromat
Buxheti 2026 i Bashkisë Sarandë miratohet me vetëm 1 votë abstenim &#8211; VIDEO

Buxheti 2026 i Bashkisë Sarandë miratohet me vetëm 1 votë abstenim – VIDEO
Prokuroria e Sarandës dërgon në gjyq 3 persona për rrëmbimin e Leonard Thodhorit dhe Fatmir Sulovarit

Prokuroria e Sarandës dërgon në gjyq 3 persona për rrëmbimin e Leonard Thodhorit dhe Fatmir Sulovarit
Buxheti 2026, ndihma ekonomike dhe shpronësimet në rendin e ditës së Këshillit Bashkiak Sarandë &#8211; VIDEO

Buxheti 2026, ndihma ekonomike dhe shpronësimet në rendin e ditës së Këshillit Bashkiak Sarandë – VIDEO
Dosja e Limionit / Olta Xhaçka paraqitet në SPAK – hetimi për Bazën Detare në Sarandë

Dosja e Limionit / Olta Xhaçka paraqitet në SPAK – hetimi për Bazën Detare në Sarandë

Suvenire

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 12

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 12

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 3

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 3

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 4

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 4

 PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 2

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 2

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 13

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 13

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.