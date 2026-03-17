Qytetari denoncon vjedhjen e dy motorëve te rruga në rikonstruksion në Sarandë
Qytetari denoncon vjedhjen e dy motorëve te rruga në rikonstruksion në Sarandë
Një qytetar në Sarandë ka denoncuar vjedhjen e dy motorëve, të cilët sipas tij janë marrë gjatë mbrëmjes së djeshme pranë një servisi motorësh në Lagjen nr. 1 të qytetit.
Sipas deklarimit të qytetarit, motorët ishin dërguar në servis për riparim rreth pesë ditë më parë. Duke qenë se biznesi nuk ka patur hapësirë për parkimin e motorëve, ai shprehet se i kishte lënë mjetet pranë servisit me përgjegjësinë e tij dhe sot ka konstatuar se ato nuk ndodheshin më aty.
Qytetari tregon se menjëherë pasi ka vënë re mungesën e motorëve, ka bërë kallëzim në polici. Sipas tij, dyshohet se vjedhja ka ndodhur mbrëmjen e djeshme, pas orës 19:00.
Policia pritet të hetojë rastin dhe të verifikojë rrethanat e ngjarjes, ndërsa qytetari kërkon ndihmë për gjetjen e motorëve të vjedhur. Autoritetet nuk kanë dhënë ende një njoftim zyrtar lidhur me këtë rast.
