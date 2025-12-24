Qytetari apelon përmes Saranda Web: Bashkia të mos i marrë në dorëzim këto punime – VIDEO
Qytetari apelon nëpërmjet Saranda Web: Bashkia të mos i marrë në dorëzim këto punime
Një qytetar i është drejtuar Saranda Web për të denoncuar me video cilësinë e dobët të punimeve të kryera në një trotuar në qytetin e Sarandës, duke ngritur shqetësime serioze për sigurinë e kalimtarëve.
Sipas qytetarit, trotuari është i dëmtuar në disa segmente, ku pllakat janë të thyera dhe të fundosura. Ai thekson se kanë kaluar rreth katër muaj nga shtrimi i tij, por pavarësisht kohës së kaluar, problematikat janë të dukshme dhe tregojnë se punimet janë kryer pa cilësi dhe jashtë standardeve të nevojshme.
Në apelin e tij publik, qytetari kërkon që Bashkia Sarandë të mos i marrë në dorëzim këto punime, pasi në gjendjen aktuale ato përbëjnë rrezik për qytetarët, veçanërisht për të moshuarit, fëmijët dhe personat me vështirësi në lëvizje.
Saranda Web i bën thirrje institucioneve përgjegjëse të verifikojnë situatën në terren dhe të marrin masa për garantimin e sigurisë dhe cilësisë së investimeve publike, në funksion të interesit të qytetarëve.
