Qytetarët raportojnë mungesë energjie elektrike prej 4 orësh nga Vurgu në Qeparo

Në zonën nga Vurgu deri në Qeparo po raportohet mungesë energjie elektrike që ka zgjatur prej 4 orësh. Banorët kanë shprehur shqetësimin e tyre për këtë situatë, e cila po ndikon në aktivitetet e përditshme dhe në bizneset e zonës.

Ende nuk ka një njoftim zyrtar nga Operatori i Sistemit të Shpërndarjes për shkakun e ndërprerjes ose kohën e rikthimit të energjisë. Saranda Web do të ndjekë situatën dhe do të përditësojë lexuesit me detaje të reja sapo ato të bëhen të ditura.

Nëse keni informacione shtesë, mund të na kontaktoni në rrjetet tona sociale.

Website Saranda Web

Facebook Saranda Web

Instagram saranda.web

Youtube sarandaweb

Tiktok saranda.web

Pinterest sarandaweb

in sarandaweb