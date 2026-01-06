Qeveria miraton bonuset mujore për pensionistët. Ja sa do përfitojnë sipas kategorive
Qeveria miraton bonuset mujore për pensionistët, zbatimi nis nga 1 janari 2026
Qeveria shqiptare ka miratuar vendimin që zyrtarizon dhënien e bonuseve mujore për pensionistët, si pjesë e paketës së re të mbështetjes sociale. Skema do të nisë zbatimin nga 1 janari 2026 dhe do të vlejë përgjatë gjithë vitit, ndërsa për vitin 2027 është parashikuar dyfishimi i vlerës së bonuseve.
Vendimi përfshin pensionistët urbanë dhe ruralë, si edhe kategori të tjera në nevojë, me qëllim rritjen e të ardhurave mujore dhe lehtësimin e kostos së jetesës.
Kush përfiton dhe sa do të jenë bonuset
- Pensionistët me vite të plota pune dhe pension deri në 40 mijë lekë do të marrin 1 800 lekë shtesë në muaj.
- Pensionistët urbanë me pension të pjesshëm dhe të ardhura deri në 22 mijë lekë do të përfitojnë 800 lekë në muaj.
- Pensionistët ruralë, me pension deri në 18 mijë lekë, do të marrin 1 000 lekë shtesë çdo muaj.
- Përfituesit e pensionit familjar do të kenë 700 lekë bonus mujor.
- Pensionistët e invaliditetit do të përfitojnë 600 lekë në muaj.
Bonuset do të shpërndahen çdo muaj gjatë vitit 2026, ndërsa nga viti 2027 qeveria parashikon rritjen e tyre në vlerë të dyfishtë.
Rritjet e parashikuara për vitin 2026
- Pensioni urban: +1 800 lekë
- Pensioni urban i pjesshëm: +800 lekë
- Pensioni rural: +1 000 lekë
- Pensioni familjar: +700 lekë
- Pensioni i invaliditetit: +600 lekë
Objektivat afatmesëm deri në vitin 2029
Sipas projeksioneve të publikuara, pensionet pritet të arrijnë këto nivele:
- Pensioni mesatar urban: 40 000 lekë (nga 27 350 lekë aktualisht)
- Pensioni urban i pjesshëm: 22 000 lekë (nga 15 850 lekë)
- Pensioni rural: 18 000 lekë (nga 11 500 lekë)
- Pensioni familjar: 18 000 lekë (nga 11 400 lekë)
- Pensioni i invaliditetit: 30 000 lekë (nga 20 000 lekë)
Vendimi konsiderohet një ndër ndërhyrjet më të rëndësishme në mbështetje të pensionistëve, ndërsa efektet konkrete pritet të reflektohen gradualisht në të ardhurat mujore të mijëra qytetarëve në të gjithë vendin.
