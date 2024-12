Punimeve miliona euro në Sarandë u del boja – VIDEO

Punimeve miliona euro në Sarandë u del boja

Investimet në infrastrukturën e Sarandës, të cilat synonin përmirësimin e jetës së qytetarëve dhe imazhit turistik të qytetit, duket se po shfaqin probleme serioze ende pa u përfunduar plotësisht.

Një nga rastet më flagrante janë punimet në rrugët e shtruara me mozaik, të cilat jo vetëm që po degradojnë me ritme të shpejta, por edhe po kërkojnë riparime të shpeshta, duke ngarkuar buxhetin publik me kosto shtesë. Këto rrugë, të cilat u promovuan si një shembull i zhvillimit urban, tashmë janë kthyer në shqetësim për qytetarët dhe bizneset përreth.

Por problemet nuk mbarojnë me kaq. Një punë jashtë çdo standardi duket se është kryer edhe në terrenin sportiv pranë stadiumit të lojërave me dorë “Aleko Dajko”. Pas raportimeve nga qytetarë të shqetësuar, Saranda Web kreu një vëzhgim në terren dhe konstatoi se tapeti i shtruar në këtë fushë sportive është degraduar plotësisht dhe tashmë ka dalë jashtë funksionit.

Tapeti, i cili supozohej të ofronte një sipërfaqe të qëndrueshme dhe cilësore për të rinjtë e qytetit, është shembulli më i fundit i punimeve që duket se janë realizuar me cilësi të dobët dhe pa mbikëqyrjen e duhur teknike.

Qytetarët kanë shprehur indinjatën e tyre për këto investime milionë eurosh që, në vend të sjellin përfitime, po kthehen në barrë për komunitetin. Ata kërkojnë transparencë nga institucionet përkatëse dhe mbajtjen e përgjegjësisë nga firmat kontraktuese që kanë realizuar këto punime.

Saranda Web do të vijojë të monitorojë situatën dhe të raportojë mbi zgjidhjet që do të ofrohen, duke i bërë jehonë zërave të qytetarëve që kërkojnë llogaridhënie dhe përmirësim të cilësisë së punimeve publike në qytet.

Website Saranda Web

Facebook Saranda Web

Instagram saranda.web

Youtube sarandaweb

Tiktok saranda.web

Pinterest sarandaweb

in sarandaweb