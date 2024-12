Publikohen Çmimet e Referencës për Shtëpitë dhe Apartamentet në Sarandë, Delvinë, Himarë dhe Konispol

Për herë të parë, çmimet mesatare të shitjes së banesave janë përllogaritur për çdo zonë kadastrale në Shqipëri, përfshirë bashkitë Sarandë, Delvinë, Himarë dhe Konispol. Publikimi i tyre në Fletoren Zyrtare synon të shërbejë si pikë referimi për të vlerësuar nëse është më ekonomike ndërtimi apo blerja e banesave ekzistuese.

Sipas Entit Kombëtar të Banesave (EKB), këto çmime do të ndihmojnë për të përcaktuar kufirin e kredive të buta që ofron shteti dhe për të vendosur nëse do ndërtohen banesa sociale në njësitë përkatëse.

Çmimet e Referencës në Bashkitë e Jugut:

Sarandë: Çmimi mesatar përllogaritet në 88,050 lekë/m² , me variacione nga 78,300 lekë në zonën kadastrale 8641 dhe 97,800 lekë/m² në zonën kadastriale 8642 .

Delvinë: Çmimi i referencës është më i ulët, duke arritur 27,200 lekë/m² .

Himarë: Himara dhe Lukova mban një çmim mesatar prej 68,300 lekë/m² .

Konispol: Me një çmim prej 28,000 lekë/m²

Roli i Çmimeve të Referencës

Këto çmime do të përdoren si bazë për vendimmarrje të rëndësishme nga njësitë e vetëqeverisjes vendore, për të vlerësuar kostot e projekteve sociale dhe të zhvillimeve të reja. Gjithashtu, ato do të ndihmojnë familjet që përfitojnë nga kreditë e buta të planifikojnë me më shumë siguri blerjen e një banese me kosto të ulët.

Ky publikim ofron transparencë dhe lehtëson përllogaritjen e çmimeve reale të tregut, duke i shërbyer si institucioneve publike, ashtu edhe qytetarëve që janë në proces blerjeje apo investimi.

