Progonati SHPK kërkon Shefe Finance, Arkëtare dhe Faturiste
PROGONATI SHPK në Sarandë zgjeron ekipin profesional dhe kërkon të punësojë:
– Shefe Finance
– Arkëtare
– Faturiste
Kontakt: 069 42 47 033
