Progonati SHPK kërkon Shefe Finance, Arkëtare dhe Faturiste

16/02/26

16/02/269:07

PROGONATI SHPK në Sarandë zgjeron ekipin profesional dhe kërkonpunësojë:

 

 – Shefe Finance
 – Arkëtare
 – Faturiste

 

Kontakt: 069 42 47 033

 

 

 

ℹ️ Ky është një postim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.

 

