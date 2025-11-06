logo
Progonati shpk kërkon Ekonomist/e për prerjen e faturave

06/11/25

Progonati shpk kërkon të punësojë një Ekonomist/e për prerjen e faturave.

  • 2 ditë pushim në javë

  • Punesim afatgjatë

  • Të ketë eksperiencë pune

Për aplikime kontaktoni në 0694247033

 

ℹ️ Ky është një publikim informues në Saranda Web. Përgjegjës për përbajtjen është punëdhënësi.

 

Progonati shpk kërkon Ekonomist/e për prerjen e faturave

