Progonati shpk kërkon Ekonomist/e për prerjen e faturave
Progonati shpk kërkon të punësojë një Ekonomist/e për prerjen e faturave.
-
2 ditë pushim në javë
-
Punesim afatgjatë
-
Të ketë eksperiencë pune
Për aplikime kontaktoni në 0694247033
Ky është një publikim informues në Saranda Web. Përgjegjës për përbajtjen është punëdhënësi.
