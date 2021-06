Prishja e hotelit 20-vjeçar, reagon Bashkia Sarandë: Aty do të kryhen investime strategjike

Pas publikimit në Saranda Web të denoncimit të pronarëve të Hotel Kristal në Manastir, një hotel i ndërtuar dhe që funksionon prej 20 vjetësh, ka reaguar edhe Inspektoriati Vendor i Mbrojtjes së Territorit në Bashkinë Sarandë.

Në reagimin e IVMT prane Bashkise Sarande thuhet se: Me Njoftimin nr 5612/1 date 26.05.2021 IKMT-se dhe IVMT-se prane Bashkise Sarande i eshte vendosur ne dispozicion Vendimi me nr 482 date 18.05.2021 i ASHK Sarande, nepermjet te cilit eshte vendosur moslegalizimi i objektit te vetedeklaruar nga shtetasit Stavro e Anila Balkoni, me vendndodhje ne Manastir, pasi rezulton i ngritur ne territor te destinuar per investime strategjike.

Ndodhur ne keto kushte, pas njoftimit te bere nga ana e ASHK-se, Inspektorati Ndertimor ka detyrimin e zbatimit te ligjit nr 9780/2007 “Per Inspektimin e Ndertimit”, i ndryshuar, per te dale me vendim per prishjen e objektit te mesiperm.

Per rastin ne fjale sipas IVMT rezulton se subjekti nuk disponon leje ndertimi te leshuar nga institucioni i pushtetit vendor, thuhet në reagimi e Inspektoriatit Vendor të Mbrojtjes së Territorit në Bashkinë Sarandë.

Por nga ana tjetër, pronarët kanë vënë në dispozicion të Saranda Web këtë dokument, i cili vërteton se objekti ka Leje Ndërtimi.

VIDEO e denoncimit të pronarëve të hotelit