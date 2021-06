Prefekti Flamur Mamaj: Shpresojmë më 1 korrik të hapet porti i Sarandës me Greqinë

SARANDË- “Çdo humbje jete në plazh shënon hapjen e një hetimi penal për poseduesin e plazhit provat apo pronarin e hotelit, në rast të mungesës së rojës së plazhit“. Ky ishte mesazhi që ministri i Turizmit, Blendi Klosi u ka dhënë të gjithë operatorëve turistik dhe pronarëve të plazheve private në të gjithë vendin.

Gjatë takimit me Komitetin e menaxhimit të sezonit turistik në Sarandë, Klosi tha se roja e plazhit tashmë është kusht ligjor për mbrojtjen dhe sigurinë e jetës së pushuesve dhe në rast se ai mungon atëherë hetimi penal do të hapet ndaj pronarit të plazhit privat.

Ministri tha se shërbimi i ruajtjes se jetës së pushuesve në plazh është detyrim ligjor dhe parësor për të gjithë. Në të gjithë Sarandën janë 170 parcela plazhi nga të cilat 165 janë private të menaxhuara nga privati dhe 5 janë parcela publike, për qytetarët që nuk kanë mundësi të frekuentojnë ato private.

Klosi foli edhe për kërkesat e operatorëve turistik që të hiqet kufizimi orar për muzikën pasi po dëmtohet biznesi i tyre. Ministri u tregua i prerë se nuk do të ketë tolerime dhe duhet të respektohet fasha orare për ndalimin e muzikës, kjo pasi sipas tij zhurmat kanë qenë një nga problemet kryesore të Sarandës nga turistët dhe se kjo nuk do të lejohet më. Klosi tha se ajo që synohet është krijimi i një profili të një Sarande mikpritëse dhe kulturore dhe jo e një diskoteke të hapur.

Një tjetër problematikë që ministri Klosi ngriti për qytetin e Sarandës ishte sigurimi i pastërtisë së qytetit, sidomos gjatë sezonit turistik. Ai kërkon më shumë bashkëpunim nga hotelet private dhe operatorët turistik me bashkinë për të vendosur një orar se kur do të shkarkohen mbeturinat e tyre në mënyrë që koshat të mos rrinë plotë 24 orë në ditë duke krijuar kështu një imazh të keq për qytetin.

Në aktivitet foli edhe prefekti i Vlorës, Flamur Mamaj i cili tha se shpreson që më 1 korrik me lehtwsimin e masave antiCOVID, të hapet porti i Sarandës me Greqinë pasi është nxitës i turizmit dhe jahteve luksoze.

“Më 1 korrik data e fundi e konktretimit të masave të sigurisë kombëtar në qarkun e Sarandës. Në bashkërendim me pushtetin vendor do jetë në përputhje të plotë me legjislacionin në fuqi për mbarëvajtjen e sezonit turistik. Shpresojmë që Porti i Sarandës të hapet me Greqinë më 1 korrik nga lehtësimi i masave antiCOVID, pasi kjo do të nxiste edhe më shumë turizmin”, tha Mamaj