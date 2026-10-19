Porti Detar Sarandë kërkon të punësojë Oficer të Sigurisë së Portit

Porti Detar Sarandë kërkon të punësojë OFICER TË SIGURISË SË PORTIT.

Drejtoria “Porti Detar” Sh.A. Sarandë ka shpallur vend vakant pune për pozicionin Oficer i Sigurisë së Portit, pranë Sektorit të Forcës së Sigurisë Portuale.

📅 Afati i fundit për aplikim: 1 NËNTOR 2026

📍 Ku të aplikoni?

Të interesuarit duhet të paraqiten pranë Burimeve Njerëzore të Portit Detar Sarandë, për t’u njohur me procedurat e aplikimit, dokumentacionin e nevojshëm dhe datën e testimit.

Porti Detar Sarandë kërkon të punësojë OFICER TË SIGURISË SË PORTIT

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