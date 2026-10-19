Porti Detar Sarandë kërkon të punësojë OFICER TË SIGURISË SË PORTIT.
Drejtoria “Porti Detar” Sh.A. Sarandë ka shpallur vend vakant pune për pozicionin Oficer i Sigurisë së Portit, pranë Sektorit të Forcës së Sigurisë Portuale.
📅 Afati i fundit për aplikim: 1 NËNTOR 2026
📍 Ku të aplikoni?
Të interesuarit duhet të paraqiten pranë Burimeve Njerëzore të Portit Detar Sarandë, për t’u njohur me procedurat e aplikimit, dokumentacionin e nevojshëm dhe datën e testimit.
Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.