Policia e Sarandës arreston 56-vjeçarin që dhunoi motrën, pavarësisht urdhrit të mbrojtjes

31/10/2512:00

Policia e Sarandës arreston 56-vjeçarin që dhunoi motrën, pavarësisht urdhrit të mbrojtjes

 

Specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Sarandë kanë vënë në pranga një 56-vjeçar nga Ksamil, i identifikuar me inicialet A. B., pas dyshimeve se ka ushtruar dhunë fizike dhe psikologjike ndaj motrës së tij.

 

Policia e Sarandës arreston 56-vjeçarin që dhunoi motrën

 

Sipas njoftimit zyrtar të Policisë, viktima ishte e pajisur me urdhër mbrojtjeje ndaj të arrestuarit, i cili megjithatë ka shkelur vendimin e gjykatës duke u konfliktuar me të.

Ngjarja është regjistruar në banesën e tyre në Ksamil, ku menjëherë pas njoftimit, forcat e rendit kanë ndërhyrë duke arrestuar autorin në flagrancë.

 

Materialet i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Sarandë për veprime të mëtejshme procedurale, nën akuzën e “Dhunës në familje” dhe “Moszbatimit të urdhrit të mbrojtjes”.

Policia e Sarandës nënvizon se do të vijojë punën me zero tolerancë ndaj çdo rasti të dhunës në familje dhe inkurajon qytetarët të denoncojnë menjëherë raste të tilla përmes numrit 129 apo në Komisariatin e Policisë. 

 

Mbledhja e Këshillit Bashkiak Sarandë 31 Tetor 2025, live në Saranda Web: Diskutohen çështje të ndjeshme

 

Mbledhja e Këshillit Bashkiak Sarandë 31 Tetor 2025, live në Saranda Web: Diskutohen çështje të ndjeshme

Mbledhja e Këshillit Bashkiak Sarandë 31 Tetor 2025, live në Saranda Web: Diskutohen çështje të ndjeshme

