Plani i ri i qeverisë: Rrjet kombëtar fidanishtesh për rritjen e pyjeve dhe hapësirave të gjelbra
Plani i ri i qeverisë: Rrjet kombëtar fidanishtesh për rritjen e pyjeve dhe hapësirave të gjelbra
Qeveria ka prezantuar një iniciativë të re mjedisore që synon zgjerimin e kapaciteteve të prodhimit të fidanëve dhe krijimin e një rrjet kombëtar fidanishtesh, me qëllim rritjen e sipërfaqeve të gjelbëruara dhe forcimin e procesit të pyllëzimit në të gjithë vendin. Plani u bë i ditur nga Kryeministri Edi Rama gjatë aktivitetit “Për ty natyrë”, ku ai theksoi se kjo nismë është kthyer në domosdoshmëri përballë sfidave mjedisore dhe rritjes së ndikimit të zjarreve gjatë verës.
Rama u shpreh se qeveria po ndërhyn ligjërisht dhe financiarisht për të krijuar kushte të reja në prodhimin e fidanëve, duke mbështetur bashkitë, agjencinë e re kombëtare të zonave të mbrojtura të pyjeve dhe sektorin privat. Një element kyç është edhe detyrimi i ri ligjor për ndërtuesit, të cilët do të kontribuojnë në “Fondin e Gjelbër” në raport me sipërfaqen e ndërtimeve të tyre. Ky fond do të shërbejë për të financuar mbjelljen e fidanëve dhe projektet e rehabilitimit të hapësirave të dëmtuara.
Sipas Kryeministrit, modernizimi i fidanishteve nuk do të mbështetet vetëm te burimet ekzistuese, por edhe te teknologjitë e reja. Ai nënvizoi se inteligjenca artificiale mund të luajë një rol të rëndësishëm në proceset e përzgjedhjes, rritjes dhe monitorimit të fidanëve, duke e bërë prodhimin më efikas dhe më të qëndrueshëm.
“Koha na ka treguar se rritja e kapaciteteve të fidanishteve publike është thelbësore. Jemi në fazën ku duhet të reagojmë shpejt dhe në mënyrë të organizuar, duke shfrytëzuar çdo mundësi që na ofron teknologjia,” u shpreh Rama, duke shtuar se një rrjet i fortë fidanishte-sh do të krijojë bazën për pyje të reja dhe hapësira të gjelbra më të qëndrueshme.
Kjo nismë pritet të jetë pjesë e një strategjie afatgjatë për mbrojtjen e mjedisit, rritjen e biodiversitetit dhe përmirësimin e cilësisë së jetës, duke i dhënë Shqipërisë një model të ri të menaxhimit të gjelbër në vitet që vijnë.
Delvina në flakë: Natë ferri dhe përballje me zjarrin – VIDEO
Website Saranda Web
Facebook Saranda Web
Instagram saranda.web
Youtube sarandaweb
Tiktok saranda.web
Pinterest sarandaweb
in sarandaweb
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit
Suvenire
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 27
05/12/2513:41
Kalaja Veneciane në Butrint, punim në rërë nga Agur Kapo
05/12/2513:41
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 4
05/12/2513:41
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 6
05/12/2513:41
Suvenire nga Saranda
05/12/2513:41