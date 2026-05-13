Plagosje me thikë në Sarandë pas një sherri të çastit, 42-vjeçari përfundon në spital
Plagosje me thikë në Sarandë pas një sherri të çastit, 42-vjeçari përfundon në spital. Një sherr i çastit i regjistruar pak minuta më parë në Lagjen nr. 1 në Sarandë ka përfunduar me plagosjen e një 42-vjeçari.
Sipas informacioneve paraprake, gjatë konfliktit është përdorur një mjet prerës. I lënduari është transportuar drejt spitalit të Sarandës për ndihmë mjekësore.
Burime spitalore bëjnë me dije se 42-vjeçari ka marrë një plagë me thikë në gjoks, por ndodhet në gjendje relativisht të mirë dhe jashtë rrezikut për jetën.
Policia ka shoqëruar autorin po punon për sqarimin e rrethanave të ngjarjes. Saranda Web
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit
U goditën nga një Jet Car në Ksamil dhe u transportuan me helikopter në Tiranë, turistët kërkojnë ndihmë
Suvenire
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 14
13/05/2611:12
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 26
13/05/2611:12
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 18
13/05/2611:12
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 8
13/05/2611:12
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 25
13/05/2611:12