Plagoset me armë zjarri në Athinë 38-vjeçari nga Saranda
Një 38-vjeçar nga Saranda u plagos me armë zjarri mbrëmjen e së premtes në lagjen Kolono të Athinës. I plagosuri është Helis Çato, banues në lagjen nr. 1 të Sarandës. Ai ndodhet në spital në gjendje të rëndë, ndërsa autori i të shtënave mbetet i paidentifikuar.
Ngjarja ndodhi pranë një kishe. Sipas të dhënave paraprake, në drejtim të Çatos u qëllua dy herë dhe një plumb e goditi. Pas plagosjes, 38-vjeçari arriti deri te automjeti i tij, i parkuar rreth 150 metra larg vendit të të shtënave. Aty u gjet nga policia.
Policia greke arrestoi dy 16-vjeçarë, një shtetas shqiptar dhe një grek, të cilët mësohet se ishin në shoqërinë e Çatos në momentin e ngjarjes. Sipas të dhënave paraprake, ata tentuan të largoheshin dhe u arrestuan për mosbindje ndaj urdhrit të policisë.
Sipas mediave greke, Çato rezulton i shpallur në kërkim nga policia greke që prej qershorit, pas një operacioni ndaj një grupi të dyshuar për tregtim kokaine. Gjatë atij operacioni u arrestuan nëntë persona, u shpallën në kërkim katër të tjerë, mes tyre edhe Çato, dhe u sekuestruan armë zjarri.
Policia greke po punon për të sqaruar rrethanat e ngjarjes dhe për të identifikuar autorin e plagosjes.