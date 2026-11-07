Plagoset me armë zjarri në Athinë 38-vjeçari nga Saranda

Nga

Plagoset me armë zjarri në Athinë 38-vjeçari nga Saranda

Një 38-vjeçar nga Saranda u plagos me armë zjarri mbrëmjen e së premtes në lagjen Kolono të Athinës. I plagosuri është Helis Çato, banues në lagjen nr. 1 të Sarandës. Ai ndodhet në spital në gjendje të rëndë, ndërsa autori i të shtënave mbetet i paidentifikuar.

Ngjarja ndodhi pranë një kishe. Sipas të dhënave paraprake, në drejtim të Çatos u qëllua dy herë dhe një plumb e goditi. Pas plagosjes, 38-vjeçari arriti deri te automjeti i tij, i parkuar rreth 150 metra larg vendit të të shtënave. Aty u gjet nga policia.

Policia greke arrestoi dy 16-vjeçarë, një shtetas shqiptar dhe një grek, të cilët mësohet se ishin në shoqërinë e Çatos në momentin e ngjarjes. Sipas të dhënave paraprake, ata tentuan të largoheshin dhe u arrestuan për mosbindje ndaj urdhrit të policisë.

Sipas mediave greke, Çato rezulton i shpallur në kërkim nga policia greke që prej qershorit, pas një operacioni ndaj një grupi të dyshuar për tregtim kokaine. Gjatë atij operacioni u arrestuan nëntë persona, u shpallën në kërkim katër të tjerë, mes tyre edhe Çato, dhe u sekuestruan armë zjarri.

Policia greke po punon për të sqaruar rrethanat e ngjarjes dhe për të identifikuar autorin e plagosjes.

NDAJE ME MIQTË

NA NDIQNI:

Facebook Saranda Web +207,000 ndjekës Instagram @sarandaweb +36,000 ndjekës TikTok @sarandaweb +23,000 ndjekës YouTube Saranda Web +14,000 abonentë Google Saranda Web ★ Shto Burim i preferuar

POSTIMET E FUNDIT
Klubi i motoristëve SteelWings Albania krijon degën në Sarandë

Klubi i motoristëve SteelWings Albania krijon degën në Sarandë

Lexoni më shumë
Plagoset me armë zjarri në Athinë 38-vjeçari nga Saranda

Plagoset me armë zjarri në Athinë 38-vjeçari nga Saranda

Lexoni më shumë
Butrinti dhe Delvina luajnë nesër në transfertë, dy sfida me objektiva të ndryshëm

Butrinti dhe Delvina luajnë nesër në transfertë, dy sfida me objektiva të ndryshëm

Lexoni më shumë
Qeveria ndryshon hartat e zonave arkeologjike “A” dhe “B” në qytetin e Sarandës

Qeveria ndryshon hartat e zonave arkeologjike “A” dhe “B” në qytetin e Sarandës

Lexoni më shumë
U mbanin pasaportat për të shlyer borxhet me punë, zbulohet rrjeti i kalimit të emigrantëve

U mbanin pasaportat për të shlyer borxhet me punë, zbulohet rrjeti i kalimit të emigrantëve

Lexoni më shumë
Inxhinieri kërkon ndalimin e bombolave të gazit: Kanë efektin e tritolit, të hiqen nga përdorimi

Inxhinieri kërkon ndalimin e bombolave të gazit: Kanë efektin e tritolit, të hiqen nga përdorimi

Lexoni më shumë
Lexoni postimet e fundit

NJOFTIME

Lajme

Aktualitet Policia Politikë Sport
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Njoftime Njoftime Blej Shitje Njoftime Pune

Sarandaweb

Rreth SarandaWeb Kushtet e shërbimit Politika e Privatësisë Na kontaktoni

©SARANDAWEB - 2026 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.