Plagosen 3 persona nga përplasja e 2 mjeteve turistike, transportohen në spital
Një përplasje mes dy mjeteve lundruese turistike ka ndodhur mesditën e sotme në ujërat pranë gjirit të Kakomesë, në Sarandë. Ngjarja është regjistruar rreth orës 13:10, në rrethana që ende nuk janë bërë të ditura.
Si pasojë e aksidentit kanë mbetur të plagosur tre shtetas të huaj: australiania Charlotte Ann Richards, francezi Alit El Haj Sofian dhe italiania Bionde Catherine. Të tre u nxorën menjëherë nga mjetet lundruese dhe morën ndihmën e parë nga ekipi i shpëtimit në det.
Në operacion u angazhua menjëherë Qendra Kombëtare e Kërkim-Shpëtimit, e cila i transportoi turistët e dëmtuar drejt Spitalit të Sarandës. Burime mjekësore konfirmojnë se të plagosurit ndodhen jashtë rrezikut për jetën dhe po marrin trajtimin e nevojshëm.
Autoritetet po hetojnë rrethanat e përplasjes për të përcaktuar shkaqet e sakta të këtij aksidenti detar, i cili ndodhi në një prej zonave më të frekuentuara turistike të rivierës shqiptare.
