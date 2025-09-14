logo
Plagosen 3 persona nga përplasja e 2 mjeteve turistike, transportohen në spital

14/09/25

Plagosen 3 persona nga përplasja e 2 mjeteve turistike, transportohen në spital

 

Një përplasje mes dy mjeteve lundruese turistike ka ndodhur mesditën e sotme në ujërat pranë gjirit të Kakomesë, në Sarandë. Ngjarja është regjistruar rreth orës 13:10, në rrethana që ende nuk janë bërë të ditura.

 

Si pasojë e aksidentit kanë mbetur të plagosur tre shtetas të huaj: australiania Charlotte Ann Richards, francezi Alit El Haj Sofian dhe italiania Bionde Catherine. Të tre u nxorën menjëherë nga mjetet lundruese dhe morën ndihmën e parë nga ekipi i shpëtimit në det.

 

KAKOME - SARANDE - Plagosen 3 persona nga përplasja e 2 mjeteve turistike, transportohen në spital

 

Në operacion u angazhua menjëherë Qendra Kombëtare e Kërkim-Shpëtimit, e cila i transportoi turistët e dëmtuar drejt Spitalit të Sarandës. Burime mjekësore konfirmojnë se të plagosurit ndodhen jashtë rrezikut për jetën dhe po marrin trajtimin e nevojshëm.

 

Autoritetet po hetojnë rrethanat e përplasjes për të përcaktuar shkaqet e sakta të këtij aksidenti detar, i cili ndodhi në një prej zonave më të frekuentuara turistike të rivierës shqiptare.

 

