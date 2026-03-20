Pas rritjes së naftës, një tjetër krizë po afrohet: ushqimet rrezikojnë të shtrenjtohen ndjeshëm

20/03/2619:58

Pas rritjes së naftës, një tjetër krizë po afrohet: ushqimet rrezikojnë të shtrenjtohen ndjeshëm

Ndërsa vëmendja është përqëndruar te çmimi i naftës, një rrezik më i madh po afrohet në heshtje: ushqimi. Rritja e çmimeve nuk është më një mundësi, por një realitet që po formësohet dita-ditës dhe që mund të godasë më fort se çdo krizë e fundit.

 

as rritjes së naftës, një tjetër krizë po afrohet: ushqimet rrezikojnë të shtrenjtohen ndjeshëm

 

Në zemër të problemit janë plehrat kimikë. Bllokimi i rrugëve kryesore tregtare dhe tensionet globale po kufizojnë furnizimin, ndërsa çmimet janë rritur ndjeshëm. Kur mungojnë plehrat, bie prodhimi. Kur bie prodhimi, rritet çmimi i çdo gjëje: nga buka te mishi, nga qumështi te vezët.

 

Edhe në Shqipëri sinjalet janë të qarta. Çmimet e plehrave janë rritur me rreth 30%, duke e vënë fermerin përballë një zgjedhjeje të vështirë: të mbjellë më pak ose të falimentojë. Dhe kur fermeri ndalon, tregu boshatiset. Kjo nuk është një krizë që ndalet te karburanti. Është vala e dytë – më e heshtur, por më e rrezikshme. Sepse në fund, gjithçka përkthehet në një pyetje të thjeshtë: sa do të kushtojë ushqimi nesër?

 

Nëse situata zgjat, pasojat mund të jenë të rënda jo vetëm ekonomikisht, por edhe socialisht. Historia ka treguar se rritja e çmimeve të ushqimeve nuk sjell vetëm inflacion, por edhe pakënaqësi dhe tension.

 

Kjo është kriza që po troket. Dhe këtë herë, nuk bëhet fjalë për makinën, por për tryezën.

 

Pas rritjes së naftës, një tjetër krizë po afrohet: ushqimet rrezikojnë të shtrenjtohen ndjeshëm

Pas rritjes së naftës, një tjetër krizë po afrohet: ushqimet rrezikojnë të shtrenjtohen ndjeshëm
PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 29

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 33

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 10

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 27

Anija “Liburna” gdhendur në gur, punim nga Agur Kapo

