Pas rritjes së naftës, një tjetër krizë po afrohet: ushqimet rrezikojnë të shtrenjtohen ndjeshëm
Pas rritjes së naftës, një tjetër krizë po afrohet: ushqimet rrezikojnë të shtrenjtohen ndjeshëm
Ndërsa vëmendja është përqëndruar te çmimi i naftës, një rrezik më i madh po afrohet në heshtje: ushqimi. Rritja e çmimeve nuk është më një mundësi, por një realitet që po formësohet dita-ditës dhe që mund të godasë më fort se çdo krizë e fundit.
Në zemër të problemit janë plehrat kimikë. Bllokimi i rrugëve kryesore tregtare dhe tensionet globale po kufizojnë furnizimin, ndërsa çmimet janë rritur ndjeshëm. Kur mungojnë plehrat, bie prodhimi. Kur bie prodhimi, rritet çmimi i çdo gjëje: nga buka te mishi, nga qumështi te vezët.
Edhe në Shqipëri sinjalet janë të qarta. Çmimet e plehrave janë rritur me rreth 30%, duke e vënë fermerin përballë një zgjedhjeje të vështirë: të mbjellë më pak ose të falimentojë. Dhe kur fermeri ndalon, tregu boshatiset. Kjo nuk është një krizë që ndalet te karburanti. Është vala e dytë – më e heshtur, por më e rrezikshme. Sepse në fund, gjithçka përkthehet në një pyetje të thjeshtë: sa do të kushtojë ushqimi nesër?
Nëse situata zgjat, pasojat mund të jenë të rënda jo vetëm ekonomikisht, por edhe socialisht. Historia ka treguar se rritja e çmimeve të ushqimeve nuk sjell vetëm inflacion, por edhe pakënaqësi dhe tension.
Kjo është kriza që po troket. Dhe këtë herë, nuk bëhet fjalë për makinën, por për tryezën.
