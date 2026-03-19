Me naftën rriten edhe çmimet e plehrave. Fermerët e Sarandës dhe Konispolit në kolaps
Fermerët e zonës së Sarandës dhe Konispolit, veçanërisht ata që merren me kultivimin e misrit, perimeve dhe mandarinave, po përballen me një rritje të ndjeshme të kostove të prodhimit, duke e vënë në vështirësi serioze vijimin e aktivitetit të tyre bujqësor.
Sipas vetë fermerëve, çmimet e plehrave kimikë kanë pësuar rritje të menjëhershme gjatë javëve të fundit. Aktualisht, ato variojnë nga rreth 9500 deri në 12000 lekë për kuintal, në varësi të llojit dhe përbërjes. Për kulturat intensive si perimet dhe agrumet, që kërkojnë përdorim të shpeshtë të plehrave, kjo rritje ka një ndikim të drejtpërdrejtë në koston finale të prodhimit.
Në të njëjtën kohë, fermerët theksojnë se edhe çmimi i naftës për punimet bujqësore mbetet i lartë, duke rënduar më tej shpenzimet për plugim, mbjellje dhe mirëmbajtje të tokës. Për zonat si Konispoli, ku prodhimi i mandarinës është një nga burimet kryesore të të ardhurave, kjo situatë rrezikon seriozisht sezonin e ardhshëm.
Të dhënat nga tregu tregojnë se çmimet e plehrave kanë shënuar rritje të dukshme në një periudhë të shkurtër kohe. Fosfori raportohet të jetë rritur me rreth 25%, azoti me 20% dhe potasi me 10%, krahasuar me një muaj më parë. Kjo ka krijuar një presion të menjëhershëm mbi fermerët, të cilët tashmë po operojnë në kushte mbijetese.
“Po i blejmë plehrat me çmime shumë më të larta se më parë, ndërkohë që produktet tona shpesh mbeten pa u shitur ose shiten me çmime të ulëta. Me këto kosto, është gjithnjë e më e vështirë të vazhdojmë”, shprehen disa prej fermerëve të zonës.
Një tjetër shqetësim lidhet me mungesën e mbështetjes direkte. Fermerët kërkojnë ndërhyrje nga shteti përmes subvencioneve ose lehtësive fiskale, pasi në kushtet aktuale, shumë prej tyre rrezikojnë të reduktojnë sipërfaqet e mbjella ose të braktisin një pjesë të aktivitetit.
Specialistët e bujqësisë e lidhin këtë situatë me rritjen e çmimeve në tregjet ndërkombëtare, por sugjerojnë se një ndër masat më të menjëhershme që mund të ndërmarrë qeveria është kompensimi i TVSH-së për inputet bujqësore. Një ndërhyrje e tillë do të ndihmonte në uljen e kostove për fermerët dhe në mbajtjen në këmbë të prodhimit vendas, në një kohë kur presioni ekonomik mbi sektorin bujqësor është në rritje.
