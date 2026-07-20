Pas apartamenteve, në shënjestër edhe makinat e motorët me qira, platformat do t’i raportojnë të ardhurat në Tatime
Pas apartamenteve në shënjestër edhe makinat e motorët me qira, platformat do t’i raportojnë të ardhurat në Tatime. Dhënia me qira e makinave dhe motorëve përmes platformave digjitale pritet të jetë një nga aktivitetet që do të monitorohet nga administrata tatimore, në kuadër të një projektligji të ri që synon të luftojë evazionin fiskal në ekonominë online.
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Sipas draftit të hartuar nga Ministria e Financave, platformat digjitale do të kenë detyrimin të raportojnë çdo vit të ardhurat e personave që ofrojnë shërbime me qira, përfshirë edhe automjetet dhe motorët, një treg që është zgjeruar ndjeshëm vitet e fundit, veçanërisht në zonat turistike.
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Në praktikë, nëse një person jep me qira makina apo motorë përmes një platforme online, të ardhurat e realizuara do t’i raportohen administratës tatimore. Qëllimi është identifikimi i rasteve kur të ardhurat nuk deklarohen dhe shmangen detyrimet tatimore.
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Projektligji parashikon që platformat të mbledhin dhe t’i dërgojnë Tatimeve informacionin për përdoruesit që përfitojnë të ardhura nga këto aktivitete. Raportimi do të kryhet çdo vit deri më 31 janar për vitin paraardhës.
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Një tjetër element i rëndësishëm është shkëmbimi automatik i informacionit me administratat tatimore të vendeve të Bashkimit Evropian. Kjo do t’i lejojë autoritetet shqiptare të marrin të dhëna edhe për të ardhurat që qytetarët shqiptarë realizojnë përmes platformave të huaja.
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Ky zhvillim pritet të ndikojë drejtpërdrejt edhe te bizneset dhe individët që japin me qira makina dhe motorë në qytete turistike si Saranda, Ksamili dhe zona të tjera bregdetare, ku ky aktivitet është rritur ndjeshëm gjatë sezonit veror. Saranda Web
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Pas apartamenteve, në shënjestër edhe makinat e motorët me qira, platformat do t’i raportojnë të ardhurat në Tatime
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