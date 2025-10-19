Pas ankesave të banorëve në Vanë, vjen reagimi i Ardit Bido: Rruga do të asfaltohet
Pas ankesave të banorëve në Vanë, vjen reagimi i Ardit Bido: Rruga do të asfaltohet
Pas denoncimeve dhe shqetësimeve të banorëve të fshatit Vanë në Delvinë për gjendjen e rënduar të rrugës lidhëse, ka ardhur reagimi nga deputeti i zonës, Ardit Bido, i cili ka njoftuar nisjen e investimeve për asfaltimin e aksit.
Në një deklaratë publike, Bido bëri të ditur se ka inspektuar nga afër urën e Vanës dhe rrugën që lidh fshatin me rrugën kryesore, së bashku me ministrin Pirro Vengu dhe kryetarin e Bashkisë Delvinë, Besmir Veli.
“Falë ndërhyrjes së Ministrisë së Mbrojtjes, ura ka lidhur fshatin Vanë me rrugën kryesore. Diskutuam vijimin e investimit përmes asfaltimit të rrugës lidhëse dhe urës. Ky aks do të shërbejë si damar zhvillimi për bujqësinë, transportin dhe ekonominë lokale,” – shkruan Bido.
Banorët e Vanës prej kohësh kanë kërkuar ndërhyrje për këtë rrugë, e cila gjatë dimrit bëhet pothuajse e pakalueshme, duke izoluar komunitetin dhe vështirësuar jetën e përditshme.
Sipas zotimit të Ardit Bido, asfaltimi pritet të lehtësojë ndjeshëm qarkullimin dhe të forcojë lidhjen e Vanës me pjesën tjetër të zonës, duke krijuar kushte më të mira për lëvizjen e banorëve dhe zhvillimin e bujqësisë.
