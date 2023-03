Besmir Veliu kandidati i PS në Bashkinë Delvinë

Besmir Veliu do të jetë kandidati i Partisë Socialiste për Bashkinë Delvinë.

Veliu do të përballet në zgjedhjet e 14 Majit me kandidatin demokrat Ilir Mehmeti.

Besmir Veliu – CV

38-vjeçari Veliu ka lindur në Delvinë dhe ka mbaruar studimet e larta për inxhinieri elektronike në Tiranë.

Më herët ka qenë punonjës në Bashkinë e Delvinës për 5 vite. Aktualisht Veliu është punonjës në Komisariatin e Delvinës si specialist IT dhe personeli.

Bashkia Delvinë që prej vitit 2019 drejtohet nga Majlinda Qilimi.

Bashkia Delvine

Bashkia Delvine kufizohet në veri me bashkitë Himarë e Gjirokastër, në jug me bashkitë Sarandë dhe Finiq, ndërsa në lindje me bashkinë Dropull. Kryeqendra e Bashkisë është qyteti i Delvinës.

Popullsia: Sipas Censusit të vitit 2011, bashkia e re numëron 7,598 banorë. Ndërsa sipas Regjistrit Civil kjo bashki ka një popullsi prej 18,078 personash. Bashkia Delvine ka një sipërfaqe prej 182.9 km2. Densiteti i popullsisë sipas censusit është 45.5 banorë/ km2, ndërsa sipas regjistrit civil është 99 banorë/ km2.

Kjo bashki përbëhet nga 2 njësi administrative, të cilat janë: Delvinë dhe Vergo. Të gjitha njësitë administrative janë aktualisht pjesë e rrethit të Delvinës dhe qarkut Vlorë. Bashkia Delvinë ka nën administrimin e saj një qytet dhe 17 fshatra.

Bujqësia, blegtoria dhe vreshtaria, krahas institucioneve publike janë burimet kryesore ekonomike të zonës. Papunësia është shumë e lartë dhe një pjesë e madhe e popullsisë punon në Sarandë.

Largimi i popullsisë së re dhe të arsimuar ka krijuar vështirësi në sektorin e arsimit dhe të shëndetësisë.

Nga ana tjetër, prania e shumë kulturave në qytet ofron mundësi për zhvillim. Afërsia e Delvinës me qytetin turistik të Sarandës ofron potencial të lartë për zhvillimin e bujqësisë.