Pas 470 ditësh rifillojnë udhëtimet Sarandë – Korfuz – Sarandë

Pas 470 ditësh ndërprerje për shkak të pandemisë, kanë rifilluar sot udhëtimet me traget Sarandë – Korfuz – Sarandë.

Kanë qenë rreth 80 pasagjerë të cilët në orën 16.00 janë nisur me tragetin e parë drejt Korfuzit.

Rifillimi i udhëtimeve me traget drejt Korfuzit ishte paralajmëruar nga Prefekti Flamur Mamaj gjatë një takimi me bizneset turistike në Sarandë.

Porti i Sarandës është një prej pikave nga ku vijnë në vendin tonë një numër i lartë turistësh të huaj, kryesisht të Europës perëndimore dhe veriore.

Në vitin 2018 në portin e Sarandë kanë hyrë dhe dalë 482 mijë pasagjerë.

